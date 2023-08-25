Нічний переполох у Криму: окупанти скаржаться на наймасовішу атаку з початку війни (відео)

Проліт дронів чули в небі над Сімферопольським районом та самим Сімферополем

У ніч на 25 серпня окупований Крим зазнав масованого удару безпілотників. Загарбники повідомили, що там було виявлено понад 40 БПЛА.

У кращих традиціях російської пропаганди міноборони росії повідомило, що всі дрони нібито були збиті. Там уточнили, що острів атакували безпілотники літакового типу.

"Засобами ППО виявлено 42 безпілотні літальні апарати. Внаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев’ять БПЛА знищено, 33 пригнічені засобами РЕБ і зазнали аварії, не досягнувши мети", — йдеться у заяві відомства.

Зокрема, проліт дронів чули у небі над Сімферопольським районом та самим Сімферополем. Очевидці повідомили, що роботу ППО з безпілотників чули в районі мису Херсонес.

Крім того, в мережі пишуть, що чули звук прольоту ракети над селом Красновка, на околицях якого розташовані військові частини.

Жителі Красновки також повідомляють, що поряд із селом добу стояли військові фури з продовольством та паливом. Удар безпілотника нібито припав туди, але зачепило осколками житловий будинок.

"У російських військових великий переполох", — кажуть очевидці.

Красновка на карті

Окупанти ж не втомлюються діяти за шаблоном та стверджувати, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки не було.

Цікаво, що ця атака стала наймасовішою з початку війни. Раніше у зведеннях міноборони не фігурувала цифра понад 40 безпілотників.

Раніше "Телеграф" писав про те, що глава ГУР Міноборони Кирило Буданов дав новий прогноз щодо Криму.