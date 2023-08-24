У росіян все дуже погано? На гучному відео ГУР у Криму помітили важливий момент

Боєздатність ворожої армії викликає сумніви

Інформація про те, що українські розвідники висадились у Криму та провели на захопленому півострові спецоперацію, наробила галасу в мережі. Проте, військовий оглядач Олександр Коваленко звернув увагу не на професіоналізм українських військових, а на нетипову роботу ворожого Су-30.

Свою думку він озвучив у Telegram-каналі. За його словами, ці кадри ставлять під сумнів "повну бойову готовність" росіян.

Так, на 3-хвилинному ролику видно обстріл наших бійців російським винищувачем Су-30СМ. Винищувач направили, найімовірніше, для перехоплення українських спецназівців. Але замість того, щоб використовувати ракети чи бомбове озброєння, вертоліт окупантів обстрілює катер 30-мм автоматичною гарматою ГШ-30-1.

Все б нічого, але ця штатна зброя літака призначена для ближнього бою. Ефективна дальність застосування гармати не більше 1200 метрів, у той час як максимальна становить 1800 метрів. Це говорить про те, що у росіян не все гаразд із боєздатністю.

"Тобто для того, щоб застосувати гармату, Су-30 мав увійти до максимально екстремальної зони поразки з ПЗРК! З чого виникає питання, а як же ракетне та бомбове озброєння? Те, що високоточне і не має аналогів у світі? Абсурдне застосування Су-30 викликає питання про їхню повну боєготовність і навіть більше… боєздатність", — резюмував Олександр Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ГУР МО України озвучили результати рейду у Криму. Силами українських воїнів на окупованому півострові знищено щонайменше 30 російських солдатів.