"Повільніше, ніж розраховували, але...": Буданов пояснив свій прогноз щодо Криму і дав новий

Люди в Криму мають повірити, що їхнє звільнення не за горами

Україна йде до своєї мети деокупувати Крим, тимчасово захоплений росіянами. Це відбувається повільніше, ніж мало бути за розрахунками та прогнозами, але все ж таки за останній рік була виконана колосальна робота.

Рівень бойових дій на півострові 2023-го аж ніяк не порівняти з тим, що було роком раніше й тим більше з 2014 по 2022. Про це начальник Головного розвідувального управління Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю "Крим.Реалії".

"Так, випали з графіка. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але є те, що маємо. Але якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що ні з чим порівнювати порівняно з 2022-м, я вже не говорю про період з 2014-го по 2022 рік. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо", — сказав він.

За словами Буданова, прогнози розвідки базуються на фактах та цифрах, ході подій, а також на прогнозах за показниками економіки тощо.

"Але є ще реальність, яка відбувається, як то кажуть, на полі бою. Реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент", — додав глава ГУР.

У четвер, 24 серпня, в ефірі телемарафону Буданов прокоментував важливість спецоперації з висадкою розвідників у Криму. Вона полягала у тому, щоб люди у Криму повірили у нашу перемогу.

"Щоб згадали та повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їх не за горами, що про них ніхто не забув. І коли робляться певні удари по Криму, то цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення додому. Незабаром усі дочекаються повернення додому", – зазначив голова ГУР.

Також він додав, що війна триватиме до повної перемоги в Україні та повернення всіх її територій на 1991 рік. Іншого шляху, за словами Буданова, окрім звільнення наших територій, не існує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 серпня на заході півострова в районі населеного пункту Оленівка пролунали потужні вибухи. Як пізніше стало відомо, внаслідок події було знищено ворожу систему ППО С-400, а також частину російських загарбників.