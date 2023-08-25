ВСУ захватили передовые позиции оккупантов под Бахмутом: свежие карты боев

ВСУ продвигаются вперед и теснят врага

Идет 548-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 24 августа украинские войска вели наступательные операции на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. В районе Работино ВСУ приблизились ко второй линии обороны рф, еще больше расширив прорыв российских оборонительных линий, а у Бахмута захватили передовые позиции россиян.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты 24 августа вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области. Местами продвинулись вперед.

Харьковская и Луганской области

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новогоровки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что враг без успеха атаковал районы Серебрянского леса, Кременной и Белогоровки, и что россияне планируют перегруппировать и заменить войска в Лимане.

Луганская и Харьковская области

Донецкая область

Украинские войска 24 августа продвинулись к северу от Бахмута. На геолокационных кадрах видно продвижение к западу от Железнянского.

Бахмутское направление

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на Бахмутском направлении. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись около Клещеевки и захватили российские передовые позиции к западу от населенного пункта.

Донецкая область

Враг продолжали наступательные операции в районе Авдеевки, но не продвинулся. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ отразили атаки к югу от Авдеевки, вблизи Марьинки и северо-западнее Новомихайловки.

"Южная ось"

24 августа украинские войска на западе Запорожской области подошли ко вторым рубежам обороны рф. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Работино и на восток в направлении Вербового. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы имеют успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки.

Район Времевки

Район Работино

Оккупанты продолжали атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись. Генштаб Украины сообщил, что враг наступал у Малой Токмачки.

Запорожская область

ОК "Юг" ВСУ сообщило, что украинские силы подняли флаг на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области. Некоторые российские источники утверждали, что 24 августа украинские силы нанесли удар по командному пункту неопределенного подразделения 58-й общевойсковой армии РФ в Токмаке.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 августа, оккупированный Крым подвергся массированному удару беспилотников. Захватчики сообщили, что там было обнаружено свыше 40 БПЛА.