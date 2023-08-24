Атаки беспилотников на Москву призваны давить на психику россиян — военнослужащий Юрий Гудыменко

Ежедневная воздушная тревога в Москве станет очередным фактором, заставляющим россиян оттягивать технику ПВО с фронта в столицу. Именно поэтому логика ударов по территории России совмещает психологический и прагматический характер.

Об этом в интервью с Юрием Бибиком для Фабрики Новин рассказал военнослужащий, историк по специальности и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко.

"Цель воздушных атак на Москву не только в том, чтобы показать несостоятельность Путина защитить столицу. Все диктаторские страны продают своему народу внутреннюю безопасность, чувство причастности к большим завоеваниям в обмен на их гражданские права, свободы. Диктаторские режимы коллапсируют, когда это равновесие уничтожается: Нет психологии — нет завоеваний. Кроме психологически-философских историй есть еще история сугубо прагматичная. Мы понимаем, что количество ресурсов (человеческих, вооруженных) в этой войне ограничено. Логика ударов на Москву состоит в том, чтобы рано или поздно заставить россиян и их руководство оттягивать ПВО оборону с фронта в защиту Москвы", — заверил Юрий Гудыменко.

По словам военнослужащего, для психологического давления на жителей Москвы и россиян важную роль будет играть сигнал воздушной тревоги, что будет создавать постоянное напряжение и чувство опасности.

"Для меня лично будет приятным сигналом, когда над Москвой каждый день будет раздаваться сигнал воздушной тревоги. С одной стороны, это мелочь, с другой — это будет влиять на психику россиян, которые потребуют "защитить сердце России, дать ПВО". Это будет еще одним сигналом, что их любимое "СВО" зашло куда-то не туда и все то, что им говорит Соловьев на 1 канале не является правдой. Я скажу, что очень хотел бы, чтобы "москвичи" и россияне вообще прятались по подвалам, боялись наших атак, чувствовали то же, что и украинцы. Потому что, когда наши жены с детьми бегали в укрытие, россияне смеялись и говорили, что мы сами себя обстреливаем. С точки зрения человеческой справедливости — это правильно", — подытожил Гудыменко.