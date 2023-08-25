Точно не мирні жителі: експерт назвав цілі дронів у москві

Удари дронів створюють проблеми для установ у росії

Навіть якщо припустити, що дрони, що атакують елітний комплекс "Москва-Сіті" в москві, випускаються з території України, то їхньою метою точно не є мирні жителі. Їхнє завдання — удари по урядових об’єктах, розташованих у хмарочосах.

Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив експерт Українського інституту майбутнього, екс-співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, ще з часів АТО/ООС українські військові діють за принципом не завдавати ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

"Зверніть увагу: БПЛА влітають не до випадкових квартир рядових клерків або блогерів, вони потрапляють у конкретні приміщення, іноді по кілька разів з різницею в два-три тижні. Справа в тому, що саме в цих будинках розташовані офіси Мінпромторгівлі, Мінцифри, Мінекономрозвитку росії та інших таємних підрозділів, які контролюються ФСБ та беруть безпосередню участь у вирішенні завдань, пов’язаних із війною", — сказав він.

За словами експерта, атаки цих об’єктів створюють проблеми для установ та порушують ефективність їхньої роботи, що і є головною метою ударів.

Детальніше читайте у матеріалі: Москва повільно валилася: який ефект справляють удари дронів і чи варто витрачати дефіцитні БПЛА

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 серпня невідомі дрони атакували аеродром "Шайківка" в росії.