росія зазнала масового нальоту безпілотників: прильоти зафіксовані в кількох містах (відео)

Вибухи були чутні щонайменше у трьох містах

Поки в росіяни приходять до тями після вибухів у районі аеропорту в Пскові, потужні вибухи пролунали і в інших містах росії.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, вибухи були чутні в Брянську та Тулі, а в Москві закрили аеропорт "Внуково" через загрозу ударів безпілотників. Згідно з повідомленням Baza, режим "Килим" введений у Тульській області, а також над частиною Московської області, в Рязані і над частиною Калузької області.

При цьому в московському аеропорту "Внуково" через запровадження цього режиму затримуються близько 25 літаків. Своєю чергою, місцеві жителі вже почали повідомляти про проліт безпілотників у Брянську, а також публікувати перші відеозаписи прильотів.

Незабаром після цього вибухи пролунали й у Тулі.

Тим часом у Пскові, де БПЛА вдарили по місцевому аеропорту, місцеву поліцію підняли по тривозі та видали силовикам бойову зброю.

Російські пропагандисти тим часом з усією серйозністю заявляють, що удару по Пскову було завдано з боку Естонії чи Латвії.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 27 серпня російський Курськ зазнав масованої атаки українських безпілотників. За даними СБУ метою українських контррозвідників став місцевий аеропорт, де вони змогли вразити чотири літаки Су-30 та один МіГ-29.