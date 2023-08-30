Россияне винят Эстонию в атаках на Псков: в Таллине отреагировали

В Эстонии предположили, что дроны могли запускать с территории россии или Беларуси

После того, как в ночь на 30 августа российские города масштабно атаковали БПЛА, пропагандисты кинулись обвинять Эстонию и страны НАТО в том, что те якобы помогают Украине в атаках на военные объекты. В ответ на это в Эстонии похвалили работу ВСУ.

Свое мнение касательно участившихся атак в комментарии ERR рассказали военные эксперты. По их словам, Украина все успешнее ведет атаки дронов.

Так, бывший командующий ВВС Эстонии бригадный генерал Яак Тариен считает, что атаки дронов по россии на протяжении нескольких последних месяцев — это дело рук Украины, хотя власти страны официально это не подтвердили. Вместе с тем он подчеркнул, что атакующая сторона соблюдает международное право, в отличии от россии, и ее цели — это исключительно военные объекты.

"Это не первый случай, когда украинские атаки достигают Пскова, но координированность и успех этих атак показывают, что Украина успешно ведет свою войну дронов", — добавил он.

Директор Международного центра оборонных исследований Индрек Канник выразил аналогичное мнение. Он отметил, что военный аэродром в Пскове атаковали от 10 до 22 дронов, но российская ПВО почему-то не справилась с задачей и не смогла надежно защитить самолеты.

Эксперт по безопасности Райнер Сакс указал на то, что скорее всего, атаки по россии Украина проводит собственными дронами, так как союзники могли не дать добро на использование их БПЛА для атак на территории другой страны.

"Могу предположить, что Украина определенно хотела начать эти атаки раньше, уже весной, до начала крупного наступления на юге. В их оборонной промышленности также произошли кадровые перестановки, что как бы подтверждает, что некоторые процессы не были осуществлены. Но теперь мы видим, что с каждой неделей эти атаки становятся все более эффективными. Так что вполне вероятно, что Украина теперь имеет этот потенциал и будет развивать его", — сказал Сакс.

Индрек Канник также подчеркнул, что атака на псковский аэропорт показала серьезные слабости в обороне россии. Он предположил, что дроны могли быть запущены не с Украины, так как до Пскова от границы около 700 км, а с территории самой россии или даже Беларуси. И если этот так, то это полный провал работы ФСБ, считает эксперт, так как внутри государств действуют большие группы диверсантов.

Как удары по россии сказались на Эстонии

По словам Канника и Тариена, удар по псковскому аэродрому существенно не повлиял на безопасность Эстонии. На нем базировалась воздушно-десантная дивизия, но сейчас она воюет в Украине и, к слову, потеряла большую часть личного состава.

"Изначально в псковской дивизии было три полка — хорошо, если остался хотя бы один полк бойцов. Большинство военнослужащих либо убито, либо тяжело ранено в боях. Дивизия заново укомплектована и сейчас она точно не на таком же качественном уровне, какой была вначале", — сказал Канник.

А по словам Тариена, удар по аэропорту Пскова не сильно изменил ситуацию с безопасностью Эстонии, так как страна по-прежнему граничит с "агрессивной страной, которая примерно в 100 раз больше".

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