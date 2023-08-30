Под удар попали два важных объекта: подробности атаки БПЛА на Брянск (фото и видео)

Жителям было не до сна ни ночью, ни рано утром

Ночь на 30 августа была очень неспокойной для жителей нескольких городов россии. Среди них и Брянск, где неизвестные беспилотники атаковали здание следственного комитета и телевышку.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA и российские паблики. Власти Брянска заявили, что в здании следственного комитета произошел взрыв, выбиты окна, пострадавших нет.

"Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области" произошел хлопок. По информации, полученной из радиообмена ГПС 101, открытого горения нет, выбиты окна. По предварительной информации пострадавших нет", — заявили власти города.

Важно учитывать, что официальные источники россии регулярно подают неполную либо искаженную информацию об атаках и их последствиях. Они скрывают реальное положение дел и независимо от него всегда заявляют, что "разрушений и жертв нет".

Скрин общения жителей Брянска

Территория вокруг здания следкома оцеплена полицией. На месте работают экстренные службы.

Территорию вокруг здания следкома оцепили

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что "два украинских БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске". По его данным, пострадавших и разрушений якобы нет.

Телевышка в Брянске уцелела

Кроме того, российские Telegram-каналы писали, что в ночь на 30 августа в ходе атаки беспилотников по Брянску были попадания по крупнейшему в россии заводу микроэлектроники "Кремний". Вспыхнул пожар. Горели 40 квадратов в 16-м корпусе завода.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 30 августа беспилотники также атаковали военный аэродром в Пскове. Уже известно, что в результате происшествия были повреждены четыре самолета Ил-76.