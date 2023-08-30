Росіяни звинувачують Естонію в атаках на Псков: у Таллінні відреагували

В Естонії припустили, що дрони могли запускати з території росії чи Білорусі

Після того, як у ніч на 30 серпня російські міста масштабно атакували БПЛА, пропагандисти кинулися звинувачувати Естонію та країни НАТО в тому, що ті нібито допомагають Україні в атаках на військові об’єкти. У відповідь на це в Естонії похвалили роботу ЗСУ.

Свою думку щодо атак, що почастішали, в коментарі ERR розповіли військові експерти. За їх словами, Україна дедалі успішніше веде атаки дронів.

Так, колишній командувач ВПС Естонії бригадний генерал Яак Тарієн вважає, що атаки дронів по росії протягом кількох останніх місяців — це справа рук України, хоча влада країни офіційно це не підтвердила. Водночас він наголосив, що атакуюча сторона дотримується міжнародного права, на відміну від росії, і її цілі — це виключно військові об’єкти.

"Це не перший випадок, коли українські атаки досягають Пскова, але координованість та успіх цих атак показують, що Україна успішно веде свою війну дронів", — додав він.

Директор Міжнародного центру оборонних досліджень Індрек Каннік висловив аналогічну думку. Він зазначив, що військовий аеродром у Пскові атакували від 10 до 22 дронів, але російська ППО чомусь не впоралася із завданням і не змогла надійно захистити літаки.

Експерт з безпеки Райнер Сакс вказав на те, що, швидше за все, атаки по росії Україна проводить власними дронами, оскільки союзники могли не дати добро на використання їх БПЛА для атак на території іншої країни.

"Можу припустити, що Україна безперечно хотіла розпочати ці атаки раніше, вже навесні, до початку великого наступу на півдні. У їхній оборонній промисловості також відбулися кадрові перестановки, що ніби підтверджує, що деякі процеси не були здійснені. Але тепер ми бачимо, що з кожним тижнем ці атаки стають все більш ефективними. Отже, цілком імовірно, що Україна тепер має цей потенціал і розвиватиме його", — сказав Сакс.

Індрек Каннік також наголосив, що атака на псковський аеропорт показала серйозні слабкості в обороні росії. Він припустив, що дрони могли бути запущені не з України, тому що до Пскова від кордону близько 700 км, а з території самої росії чи навіть Білорусі. І якщо це так, то це повний провал роботи ФСБ, вважає експерт, оскільки всередині держав діють великі групи диверсантів.

Як удари по росії позначилися на Естонії

За словами Канніка і Тарієна, удар по псковському аеродрому суттєво не вплинув на безпеку Естонії. На ньому базувалася повітряно-десантна дивізія, але зараз вона воює в Україні й, до речі, втратила більшу частину особового складу.

"Спочатку в псковській дивізії було три полки — добре, якщо залишився хоча б один полк бійців. Більшість військовослужбовців або вбито, або важко поранено в боях. Дивізія заново укомплектована і зараз вона точно не на такому ж якісному рівні, якою була спочатку", - сказав Каннік.

А за словами Тарієна, удар по аеропорту Пскова не сильно змінив ситуацію з безпекою Естонії, оскільки країна, як і раніше, межує з "агресивною країною, яка приблизно в 100 разів більша".

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