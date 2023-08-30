Під удар потрапили два важливі об’єкти: подробиці атаки БПЛА на Брянськ (фото та відео)

Жителям було не до сну ані вночі, ані рано-вранці

Ніч на 30 серпня була дуже неспокійною для мешканців кількох міст Росії. Серед них і Брянськ, де невідомі безпілотники атакували будівлю слідчого комітету та телевежу.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA та російські паблики. Влада Брянська заявила, що в будівлі слідчого комітету стався вибух, вибито вікна, постраждалих немає.

"Сьогодні о 6 годині 10 хвилин за адресою вулиця Червоноармійська д. 158 "Слідче управління Слідчого комітету РФ по Брянській області" стався хлопок. За інформацією, отриманою з радіообміну ДПС 101, відкритого горіння немає, вибиті вікна. За попередньою інформацією постраждалих немає", — заявила влада міста.

Важливо враховувати, що офіційні джерела росії регулярно подають неповну або спотворену інформацію про атаки та їх наслідки. Вони приховують реальний стан справ і незалежно від нього завжди заявляють, що "руйнувань та жертв немає".

Скрін спілкування мешканців Брянська

Територію навколо будівлі слідкому оточено поліцією. На місці працюють екстрені служби.

Територію навколо будівлі слідкому оточили

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що "два українські БПЛА намагалися атакувати телевежу в Брянську". За його даними, постраждалих та руйнувань нібито немає.

Телевежа в Брянську вціліла

Крім того, російські Telegram-канали писали, що в ніч на 30 серпня в ході атаки безпілотників по Брянську були влучання по найбільшому в росії заводу мікроелектроніки "Кремній". Зайнялася пожежа. Горіли 40 квадратів у 16-му корпусі заводу.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 30 серпня безпілотники також атакували військовий аеродром у Пскові. Вже відомо, що внаслідок пригоди було пошкоджено чотири літаки Іл-76.