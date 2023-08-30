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Ракета влучила у будівлю ТЦ: наслідки нічної атаки на Київ (фото)

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Наслідки ракетної атаки, яку росіяни завдали по столиці Новина оновлена 30 серпня 2023, 07:43
Наслідки ракетної атаки, яку росіяни завдали по столиці. Фото Колаж "Телеграфу"

На місці події виникла пожежа

Російські окупанти не припиняють атаки на Київ і в ніч проти 30 серпня було здійснено черговий обстріл столиці. Проте надійна робота наших сил ППО не дозволила загарбникам завдати ударів по об’єктах у столиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації Микола Калашник. За його словами, частина збитої повітряної цілі влучила у будівлю торговельного центру.

"Уламки у Дарницькому районі влучили у будівлю торгового центру Ашан по вулиці Здолбунівській. Негайно на місце події прибула чергова бригада пожежників та ліквідувала наслідки пожежі", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіян, які постраждали в результаті нічної атаки на столицю, на щастя, немає. Відомо, що деякі об’єкти зазнали пошкоджень після падіння уламків.

"Зруйнований дах, залишки ракети у внутрішньому приміщенні, працює слідчо-оперативна група", — написав Калашник.

Також він опублікував фотографії, на яких знято наслідки російської атаки по Києву цієї ночі.

Водночас у пресслужбі ДСНС України повідомляють, що у Фастівському та Бучанському районах Київщини внаслідок нічної атаки виникли пожежі та руйнування житлових будинків, а також займання трав’яного настилу. Усі пожежі вже було ліквідовано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в результаті атаки по Києву 30 серпня загинуло двоє людей. Також є постраждалі.

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#Україна #Київ #Наслідки #Ракетний удар #Ракетна атака