Без загиблих не обійшлося: влада повідомила нові деталі удару по Києву

Відомо вже про двох загиблих та двох постраждалих

У ніч проти середи, 30 серпня, росіяни атакували Київ масованим ракетним ударом. Стало відомо про двох загиблих у Шевченківському районі, де впали уламки збитої ракети.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Також є постраждалі.

"На жаль, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло 2 людини. Ще одна отримала ушкодження. Їй надається медична допомога", — написав він.

Інформацію про загиблих підтвердив й мер столиці Віталій Кличко. Він повідомив, що це — двоє чоловіків.

"За однією з адрес у Шевченківському районі, в нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок падіння уламків ракети у Шевченківському районі виникла пожежа

Крім того, у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу від російської ракетної атаки. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла. Пізніше на місці виявили ще одну постраждалу людину.

Кличко додав, що пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі, та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

"В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 — отримали поранення і госпіталізовані", — уточнив мер.

Нагадаємо, попередньо відомо, що масованого удару окупанти завдали за рахунок використання крилатих ракет. Мешканці столиці чули щонайменше десяток вибухів. В місцях падіння уламків в Дарницькому та Шевченківському районах Києва виникли пожежі.

Сергій Попко повідомив, що такого потужного нападу, як у ніч на 30 серпня, Київ не відчував від весни.

"Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили)", — йдеться у його повідомленні.

Однак, на жаль є падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському та Дарницькому районах уламки впали на території нежитлових забудов. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС.

Нагадаємо, що перед цим ударом Київ був атакований лише кілька днів тому, 27 серпня. Без руйнувань та постраждалих не обійшлося. Це сталося в рамках чергового масованого удару по Україні.