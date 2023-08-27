Окупанти запустили вночі ракети по Україні: у чому була особливість цієї атаки

Імовірно, ворог шукає варіанти прокладання маршрутів безпеки для майбутніх атак

У ніч проти 27 серпня російські окупанти вкотре спробували атакувати українські міста. За попередньою інформацією, загарбники використали ракети Х-101/555/55.

Так, опівночі було оголошено сигнал повітряної тривоги у зв’язку із злетом ворожих стратегічних бомбардувальників та загрозою завдання ракетної атаки. Інформація про це була опублікована у профільних Telegram-каналах.

Приблизно о 3:30 відбулися пуски ракет типу Х-101/555/55 із Ту-95 із Каспійського напрямку. У той же час сигнал повітряної тривоги був оголошений у кожній області. Спочатку ворожа ракета летіла у бік Миколаївської області, а потім змінила вектор руху у бік Вінницької області.

Через деякий час курс ракет було змінено у бік Київської області. Приблизно о 5 годині ранку на підступах до Києва працювало коштів ППО. О 6:24 областями почався відбій повітряної тривоги.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Ворожі цілі, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами ППО. За даними на даний момент, у Києві без жертв і руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Також керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, які особливості можна помітити замінити під час атаки.

"Зараз ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Найімовірніше, справді вишукувалися варіанти прокладання маршрутів безпеки для майбутніх атак", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 серпня російські загарбники вдарили по Дніпру. Внаслідок прильоту є постраждалі.