Ворог придумав нові хитрощі для ракетних ударів: у чому суть нової тактики рф

Про хитрість окупантів розповіла Наталія Гуменюк

У ніч на 28 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами, постраждали Кривий Ріг та Полтавщина. Окупанти застосували тактику, схожу на ту, яку вони використовували і за попередньої ракетної атаки. Повітряні цілі ворога часто маневрували, що може говорити про дефіцит ракет.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона додала, що минулої ночі росіяни також використовували хибні цілі, яких було стільки ж, скільки справжніх ракет.

"Цього разу також тактика була використана приблизно така ж: із блуканням ракет, зі спробою обійти маршрути, і можливі місця їх ураження", — пояснила вона.

За словами Гуменюк, підсумки цього повітряного бою ще підбиваються. Однак, зважаючи на все, окупанти таким чином намагаються компенсувати деякий дефіцит ракет. Росіяни більш економно підходять до ракетних атак.

Представниця ОК "Південь" також повідомила, що на ранок 28 серпня зберігається загроза з моря. Окупанти тримають в акваторії один ракетоносій — фрегат "Адмірал Ессен", з чотирма ракетами.

Як повідомили Повітряні сили України, у ніч проти 28 серпня росіяни атакували Україну ракетами морського та повітряного базування. Вони випустили з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії чотири крилаті ракети "Калібр". Також ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34, які окупанти направили у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини. ППО України знищили дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Раніше "Телеграф" писав, що хоча росія вже не має такої кількості ракет, як минулого року, вона може спробувати знову залишити Україну без електрики у холоди. Для цього ворог використовуватиме тактику комбінованого залпу.