Є руйнування та постраждалі: з’явилися подробиці ракетного удару по Київщині (фото)

На щастя, попадань до об’єктів критичної чи житлової інфраструктури немає

У ході ракетної атаки окупантів на Україну в ніч проти 27 серпня Київська область постраждала від ударів. Внаслідок пригоди є постраждалі, а також зафіксовано низку руйнувань.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Коваль. За його словами, під час обстрілу в області працювала ППО. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони попадань до об’єктів критичної чи житлової інфраструктури немає.

"На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади", — сказав він.

Руслан Коваль підкреслив, що в ході нічної атаки двоє людей отримали поранення. Допомога їм було надано на місці. Також відомо про пошкодження двох автомобілів та ангару для зберігання сільгосптехніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 серпня російські загарбники зробили удари по Дніпру. За попередньою інформацією, містом били ракетами "Іскандер-К". Є постраждалі та руйнування.