Есть разрушения и пострадавшие: появились подробности ракетного удара по Киевщине (фото)

К счастью, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет

В ходе ракетной атаки оккупантов на Украину в ночь на 27 августа Киевская область пострадала от ударов. В результате происшествия есть пострадавшие, а также зафиксирован ряд разрушений.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Коваль. По его словам, во время обстрела в области работала ПВО. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

"К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбитые окна, двери, крыши, иссеченные фасады", — сказал он.

Руслан Коваль подчеркнул, что в ходе ночной атаки два человека получили ранения. Помощь им была оказана на месте. Также известно о повреждении двух автомобилей и ангара для хранения сельхозтехники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 августа российские захватчики совершили удары по Днепру. По предварительной информации, по городу били ракетами "Искандер-К". Есть пострадавшие и разрушения.