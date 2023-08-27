Оккупанты запустили ночью ракеты по Украине: в чем была особенность этой атаки

Вероятно, враг ищет варианты прокладывания маршрутов безопасности для будущих атак

В ночь на 27 августа русские оккупанты в очередной раз попытались атаковать украинские города. По предварительной информации, захватчики использовали ракеты Х-101/555/55.

Так, в полночь был объявлен сигнал воздушной тревоги в связи со взлетом вражеских стратегических бомбардировщиков и угрозой нанесения ракетной атаки. Информация об этом была опубликована в профильных Telegram-каналах.

Приблизительно в 3:30 произошли пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления. В то же время сигнал воздушной тревоги был объявлен в каждой области. Изначально вражеская ракета летела в сторону Николаевской области, а затем изменила вектор движения в сторону Винницкой области.

Спустя некоторое время курс ракет был изменен в сторону Киевской области. Приблизительно в 5 часов утра на подступах к Киеву работало ПВО. В 6:24 по областям начался отбой воздушной тревоги.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений", — говорится в сообщении.

Также руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, какие особенности можно быть заметить заменить во время атаки.

"Сейчас мы наблюдали очень сложную схему маневров. Вероятнее всего, действительно выискивались варианты прокладки маршрутов безопасности для будущих атак", — сказала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 августа российские захватчики ударили по Днепру. В результате прилета есть пострадавшие.