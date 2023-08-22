Второй день рождения: пострадавший в Кривом Роге рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара (видео)

Неделей ранее мужчина отпраздновал свое 70-летие

Житель Кривого Рога, который пострадал во время ракетного удара по городу 22 августа, сегодня буквально празднует свой второй день рождения. Территория перед его домом уничтожена, а сам он, к счастью, в момент атаки находился в доме.

Соответствующее видео с комментарием мужчины было опубликовано в Telegram-канале "Свої. Кривий Ріг".

"Сегодня у меня второй день рождения. 70 лет мне было 16 августа. А сегодня, если бы я вышел на огород, то там бы и остался. На огороде ничего живого нет. 28 деревьев, виноградник, помидоры…Все сожгли, все уничтожили", — сказал пострадавший.

Также он добавил, что в доме в момент происшествия находился его четырехлетний внук. Мальчик спал в середине дома. Когда случился удар, в помещении выбило окна, но ребенок, к счастью, не пострадал. Вместе с ним находилась и его бабушка.

"Против кого он (российский диктатор владимир путин, — Ред) воюет? Против бабушек, дедушек и детей?", — задал риторический вопрос криворожанин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 22 августа в Кривом Роге раздались взрывы, после чего над городом стали подниматься столбы дыма, а в некоторых районах появились перебои с электроснабжением. Как выяснилось позже, в результате вражеской атаки были повреждены 20 частных домов, линия электропередач, а также ранения получил один человек.