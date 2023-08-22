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Другий день народження: постраждалий у Кривому Розі розповів, як дивом вижив під час ракетного удару (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Криворожанин постраждав від ракетного удару Новина оновлена 22 серпня 2023, 10:15
Криворожанин постраждав від ракетного удару. Фото Колаж

Тижнем раніше чоловік відсвяткував своє 70-річчя

Житель Кривого Рогу, який постраждав під час ракетного удару по місту 22 серпня, сьогодні буквально святкує свій другий день народження. Територія перед його домом знищена, а сам він, на щастя, у момент атаки був у будинку.

Відповідне відео із коментарем чоловіка було опубліковано у Telegram-каналі "Свої. Кривий Ріг".

"Сьогодні в мене другий день народження. 70 років мені було 16 серпня. А сьогодні, якби я вийшов на город, то там і залишився б. На городі нічого живого немає. 28 дерев, виноградник, помідори... Усе спалили, усе знищили", — сказав постраждалий.

Також він додав, що в будинку на момент події був його чотирирічний онук. Хлопчик спав у середині будинку. Коли стався удар, у приміщенні вибило вікна, але дитина, на щастя, не постраждала. Разом із нею була і бабуся.

"Проти кого він (російський диктатор володимир путін, — Ред) воює? Проти бабусь, дідусів та дітей?", — задав риторичне запитання криворожанін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 22 серпня у Кривому Розі пролунали вибухи, після чого над містом стали підійматися стовпи диму, а в деяких районах з’явилися перебої з електропостачанням. Як з’ясувалося пізніше, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 20 приватних будинків, лінія електропередач, а також поранення отримала одна людина.

Теги:
#Чоловік #Кривий Ріг #Потерпілий #Ракетний удар