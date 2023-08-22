Пошкоджені будинки, без постраждалих не обійшлося: подробиці ракетної атаки на Кривий Ріг

У місті виникли проблеми з електропостачанням

На світанку вівторка, 22 серпня, росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, постраждав чоловік, пошкоджено 20 приватних будинків та лінія електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Як розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, постраждалий — чоловік 1953 року народження, в нього порізи обличчя. Він відмовився від госпіталізації, допомогу надано на місці.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури, декілька лікарень переходили на генератори, наразі електропостачання уже відновлено. Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрикою. Частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту.

"Працюють усі служби. Починається видача тарпауліну, плівки, ОСБ та прийом заяв на матеріальну допомогу з міського бюджету", — наголосив Вілкул.

Він попередив мешканців, що о 12:00 22 серпня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі "№2-біс" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Раніше "Телеграф" публікував фото, як виглядає центр Чернігова після російського удару 19 серпня, який забрав життя сімох людей, серед яких маленька дівчинка.