Над городом поднимается столб дыма: в Кривом Роге утром раздались взрывы (первые подробности)

О пострадавших пока неизвестно

Утром во вторник, 22 августа, в Кривом Роге раздалось несколько мощных взрывов. Сразу после этого над городом наблюдали задымление, очевидцы утверждают, что в отдельных районах имелись проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на местные Telegram-каналы "Типовой Кривой Рог | Типичный Кривой Рог" и "СВОИ | Кривой Рог".

Следует отметить, что в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, прежде чем в городе зафиксировали первые взрывы. К слову, факт атаки российских захватчиков уже подтвердил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Карта тревог по состоянию на 05:55

По состоянию на 6:04 в области дали отбой тревоги.

Местные жители утверждают, что после громких звуков в отдельных районах города исчез свет, возникли проблемы с движением скоростного трамвая, а также троллейбусов в центральной части города. Кое-где в домах отсутствует и водоснабжение.

О месте вероятного попадания пока не сообщается, представители местных властей просят осторожничать и не "светить" локации врагу. Единственное, что демонстрируют жители Кривого Рога — это облако дыма над городом, а также сообщают о проезде "скорых", которые, вероятно, могут ехать на место происшествия.

Облако дыма над Кривым Рогом

Ждем дополнительной информации от местных муниципалитетов.

Напомним, что несколько дней назад "Телеграф" рассказывал о последствиях ночного налета "шахедов" на отдельные регионы Украины. Взрывы слышали, по меньшей мере, в Запорожье и Хмельнитчине.

Также мы писали о мощных взрывах во временно оккупированном Бердянске. Вполне вероятно, что россиянам частично могли повредить логистику.