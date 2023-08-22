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Над городом поднимается столб дыма: в Кривом Роге утром раздались взрывы (первые подробности)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Взрывы раздались вскоре после объявления тревоги в Днепропетровской области Новость обновлена 22 августа 2023, 06:19
Взрывы раздались вскоре после объявления тревоги в Днепропетровской области. Фото Коллаж "Телеграфа"

О пострадавших пока неизвестно

Утром во вторник, 22 августа, в Кривом Роге раздалось несколько мощных взрывов. Сразу после этого над городом наблюдали задымление, очевидцы утверждают, что в отдельных районах имелись проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на местные Telegram-каналы "Типовой Кривой Рог | Типичный Кривой Рог" и "СВОИ | Кривой Рог".

Следует отметить, что в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, прежде чем в городе зафиксировали первые взрывы. К слову, факт атаки российских захватчиков уже подтвердил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Карта тревог по состоянию на 05:55
Карта тревог по состоянию на 05:55

По состоянию на 6:04 в области дали отбой тревоги.

Местные жители утверждают, что после громких звуков в отдельных районах города исчез свет, возникли проблемы с движением скоростного трамвая, а также троллейбусов в центральной части города. Кое-где в домах отсутствует и водоснабжение.

О месте вероятного попадания пока не сообщается, представители местных властей просят осторожничать и не "светить" локации врагу. Единственное, что демонстрируют жители Кривого Рога — это облако дыма над городом, а также сообщают о проезде "скорых", которые, вероятно, могут ехать на место происшествия.

Кривой Рог взрывы сейчас
Облако дыма над Кривым Рогом

Ждем дополнительной информации от местных муниципалитетов.

Напомним, что несколько дней назад "Телеграф" рассказывал о последствиях ночного налета "шахедов" на отдельные регионы Украины. Взрывы слышали, по меньшей мере, в Запорожье и Хмельнитчине.

Также мы писали о мощных взрывах во временно оккупированном Бердянске. Вполне вероятно, что россиянам частично могли повредить логистику.

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#Взрыв #Днепропетровская область #Кривой Рог