Сталися пожежі, є загиблі: наслідки нового ракетного удару по Україні (оновлено)

З’явилися нові подробиці ракетного удару

Рано-вранці 28 серпня в Кривому Розі пролунали вибухи. Для чергової чергової ракетної атаки по місту російські окупанти використовували тактичну авіацію з південного напрямку. Також було атаковано Полтавську область, де внаслідок прильотів є загиблі.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, у Кривому Розі, на щастя, обійшлося без жертв.

"Вранці російська армія, застосувала тактичну авіацію з південного напрямку, вдарила ракетами по Кривому Розі. Зруйновано два дачні будинки. Ще 5 – понівечено. Зайнялася господарська споруда. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються", — написав він.

Водночас голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що вся інфраструктура продовжує функціонувати без перебоїв.

"У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Ставимося до споживання води економно", — наголосив він.

За його словами, загарбники також обстріляли з важкої артилерії Марганецьку та Мирівську громади. На щастя, ніхто не постраждав. Зафіксовано лише ушкодження приватного будинку.

Також рано вранці противник атакував Полтавську область. Внаслідок обстрілу є потрапляння у промисловий об’єкт. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Оновлено: За словами Луніна, внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, дві людини були доставлені до лікарні з незначними пошкодженнями. Водночас доля двох людей поки що залишається невідомою. Продовжуються пошукові роботи та розбір завалів. Також він додав, що було повністю зруйновано виробничий цех.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 27 серпня загарбники вдарили ракетами по Україні. Наталія Гуменюк розповіла про особливості, які можна було помітити під час цієї атаки.