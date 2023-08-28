Враг придумал новые уловки для ракетных ударов: в чем суть новой тактики рф

О хитрости оккупантов рассказала Наталья Гуменюк

В ночь на 28 августа россияне ударили по Украине ракетами, пострадали Кривой Рог и Полтавщина. Оккупанты применили тактику, похожую на ту, которую они использовали и при предыдущей ракетной атаке. Воздушные цели врага часто маневрировали, что может говорить о дефиците ракет.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она добавила, что минувшей ночью россияне также использовали ложные цели, которых было столько же, сколько и настоящих ракет.

"В этот раз также тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения", — пояснила она.

По словам Гуменюк, итоги этого воздушного боя еще подводятся. Однако судя по всему, оккупанты таким образом пытаются компенсировать некоторый дефицит ракет. Россияне более экономно подходят к ракетным атакам.

Представительница ОК "Юг" также сообщила, что по состоянию на утро 28 августа сохраняется угроза с моря. Оккупанты держат в акватории один ракетоноситель — фрегат "Адмирал Эссен", с четырьмя ракетами.

Как сообщили Воздушные силы Украины, в ночь на 28 августа россияне атаковали Украину ракетами морского и воздушного базирования. Они выпустили из акватории Черного моря вблизи Феодосии четыре крылатых ракеты "Калибр". Также враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога с воздушного пространства оккупированной Херсонщины. ПВО Украины уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ранее "Телеграф" писал, что хотя россия уже не имеет такого количества ракет, как в прошлом году, она может попытаться снова оставить Украину без электричества в холода. Для этого враг будет использовать тактику комбинированного залпа.