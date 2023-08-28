Разрушенные дома и пожар: подробности новой ракетной атаки

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших

Ранним утром 28 августа в Кривом Роге прогремели взрывы. Для еще одной очередной ракетной атаки по городу российские оккупанты использовали тактическую авиацию с южного направления.

К счастью, в результате происшествия никто их жителей города не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Утром российская армия, применила тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу. Разрушены два дачных дома. Еще 5 – изувечены. Загорелась хозяйственная постройка. Обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются", — написал он.

В то же время председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что вся инфраструктура продолжает функционировать без перебоев.

"В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Относимся к потреблению воды экономно", — подчеркнул он.

По его словам, захватчики также обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую и Мировскую общины. К счастью, никто не пострадал. Зафиксировано лишь повреждение частного дома.

Также ранним утром противник атаковал Полтавскую область. В результате обстрела есть попадание в промышленный объект. На данный момент информация о возможных пострадавших устанавливается. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 27 августа захватчики ударили ракетами по Украине. Наталья Гуменюк рассказала об особенностях, которые можно было заметить в ходе этой атаки.