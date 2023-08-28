Росіяни на Полтавщині вдарили по олійниці, є загиблі: "Раніше воювали з ТЕС, тепер із соняшниковою олією"

Росіяни ведуть війну з мирним населенням та намагаються спровокувати голод

У ході ракетної атаки по Україні рано-вранці 28 серпня російські загарбники вдарили по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області. В результаті спалахнула олійниця.

Наразі вже відомо про двох загиблих та п’ятьох постраждалих людей, які перебували на той момент на робочому місці. Про це у своєму Telegram-каналі написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області. Внаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Поки відомо про загибель двох людей і 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну", — написав він.

Своєю чергою відомий український журналіст Денис Казанський відреагував на чергові злочини російських "воїнів" і наголосив, що раніше вони воювали з електростанціями, щоб позбавити українців світла та тепла, а тепер із зерном та олією. Він порівняв окупантів з організаторами Голодомору 1930-х років.

"У них це називається "денацифікація". Насправді — це війна з мирним населенням і спроба спровокувати голод. Спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х мають ту ж мету, що і їхні діди", — підкреслив Казанський.

Нагадаємо, що в ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали ударів по Київській області. Падіння уламків спричинило пошкодження десятка приватних будинків. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав, що там відбувалося після чергової атаки окупантів.