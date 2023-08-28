Россияне на Полтавщине ударили по маслобойне, есть погибшие: "Раньше воевали с ТЭС, теперь с подсолнечным маслом"

Россияне ведут войну с мирным населением и пытаются спровоцировать голод

В ходе ракетной атаки по Украине ранним утром 28 августа российские захватчики ударили по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате загорелась маслобойня.

На данный момент уже известно о двух погибши и пяти пострадавших людях, которые находились в тот момент на рабочем месте. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни. Пока известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену", — написал он.

В свою очередь известный украинский журналист Денис Казанский отреагировал на очередные преступления российских "воинов" и подчеркнул, что ранее они воевали с электростанциями, чтобы лишить украинцев света и тепла, а теперь с зерном и подсолнечным маслом. Он сравнил оккупантов с организаторами Голодомора 1930-х годов.

"У них это называется "денацификация". На самом деле — это война с мирным населением и попытка спровоцировать голод. Наследники организаторов Голодомора 1930-х преследуют ту же цель, что и их деды", — подчеркнул Казанский.

Напомним, что в ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удары по Киевской области. Падение обломков привело к повреждению десятка частных домов. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал, что там происходило после очередной атаки оккупантов.