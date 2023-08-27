Увидеть ужас: "Телеграф" показал масштаб разрушений на Киевщине после ночной атаки россиян (фото, видео)
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Какие-то дома получили небольшие повреждения, а другие были практически полностью уничтожены
В ходе ракетной атаки оккупантов на Украину в ночь на 27 августа Киевская область пострадала от ударов. Так, в одном из районов из-за падения обломков ракет оказались повреждены 10 частных домов.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте инцидента и показал все ужасающие разрушения. Их масштаб поражает.
На эксклюзивных кадрах можно увидеть само место падения — двор частного дома. Удар был настолько мощным, что от него образовалась немаленькая воронка, а все вокруг посекло осколками или было уничтожено самим взрывом.
Какие-то дома получили небольшие повреждения, а другие были практически полностью уничтожены. Деревья вырывало с корнем.
На месте работают правоохранители, которые документируют последствия очередного российского преступления.
Тот ужас, который пережили наши сограждане еще больше можно ощутить на видео.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 августа российские захватчики совершили удары по Днепру. По предварительной информации, по городу били ракетами "Искандер-К". Есть пострадавшие и разрушения.