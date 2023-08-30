Без погибших не обошлось: власти сообщили новые детали удара по Киеву

Известно уже о двух погибших и двух пострадавших

В ночь на среду, 30 августа, россияне атаковали Киев массированным ракетным ударом. Стало известно о двух погибших в Шевченковском районе, где упали обломки сбитой ракеты.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Также есть пострадавшие.

"К сожалению, в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия, предварительно, погибли 2 человека. Еще один получил повреждения. Ей оказывается медицинская помощь", — написал он.

7:00 По данным КМВА, количество пострадавших увеличилось до трех человек.

Информацию о погибших подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко. Он сообщил, что это — двое мужчин.

"По одному из адресов в Шевченковском районе, в нежилой застройке, обнаружили двух погибших мужчин", — написал он в своем Telegram-канале.

В результате падения обломков ракеты в Шевченковском районе возник пожар

Кроме того, в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую от российской ракетной атаки. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла. Позже на месте обнаружили еще одного пострадавшего человека.

Кличко добавил, что пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков. В частности, в Дарницком районе и в четырех местах в Шевченковском районе столицы.

"В результате ракетной атаки врага в Киеве, сейчас, погибли 2 человека. 2 — получили ранения и госпитализированы", — уточнил мэр.

Напомним, предварительно известно, что массированный удар оккупанты нанесли за счет использования крылатых ракет. Жители столицы слышали, по меньшей мере, десяток взрывов. В местах падения обломков в Дарницком и Шевченковском районах Киева возникли пожары.

Сергей Попко сообщил, что такого мощного нападения, как в ночь на 30 августа, Киев не ощущал с весны.

"Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала рашисты применили ударные БпЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы "Shahed"). Несколько групп дронов направлялись на Киев по разным направлениям. Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с самолетов -95мс. В общей сложности, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей (точное количество, а также тип ракет и БпЛА официально обнародуют Воздушные Силы)", — говорится в сообщении.

Однако, к сожалению, есть падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском и Дарницком районах обломки рухнули на территории нежилых застроек. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС.

Напомним, что перед этим ударом Киев был атакован всего несколько дней назад, 27 августа. Без разрушений и пострадавших не обошлось. Это произошло в рамках очередного массированного удара по Украине.