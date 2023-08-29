Путинцы на росТВ нашли "идеальное место" для ядерного удара по Украине (видео)

В рф снова размечтались о применении ЯО

Известный путинский пропагандист владимир соловьев вместе с российским генералом андреем гурулевым, видимо, разозлившись из-за освобождения Работино и побега своих оккупантов, принялись обсуждать необходимость нанесения ядерного удара по этому населенному пункту.

В эфире передачи "Прямой контакт" они, как это принято у россиян, начали бряцать ядерным оружием и называть Работино "идеальным местом" для совершения еще одного катастрофического преступления. Фрагмент из этого шоу был опубликован в одном из Telegram-каналов.

"Вот реально, сейчас Работино — идеальное просто место для применения тактического ядерного оружия", — сказал соловьев.

Его собеседник тут же поддержал слова соловьева, заявив следующее:

"Идеальное. Они там все в кучу собрались. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом".

Далее гурулев размечтался о том, что ВСУ лишились бы резервов, а тем временем российские оккупанты продвинули бы вперед и захватили Запорожскую область. К слову, российский генерал мечтает сразу по-крупному, поскольку в фантазиях он захватил и Днепропетровскую область сразу.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в интервью "Телеграфу", как отреагирует ПВО, если рф все же применит ядерное оружие.