Путінці на росТВ знайшли "ідеальне місце" для ядерного удару по Україні (відео)

У рф знову розмріялися про застосування ЯЗ

Відомий путінський пропагандист володимир соловйов разом із російським генералом андрієм гурульовим, мабуть, розлютившись через звільнення села Роботине та втечі своїх окупантів, почали обговорювати необхідність завдання ядерного удару по цьому населеному пункту.

В ефірі передачі "Прямий контакт" вони, як це заведено у росіян, почали брязкати ядерною зброєю і називати Роботине "ідеальним місцем" для вчинення ще одного катастрофічного злочину. Фрагмент із цього шоу був опублікований в одному з Telegram-каналів.

"От реально, зараз Работине — ідеальне місце для застосування тактичної ядерної зброї", — сказав соловйов.

Його співрозмовник відразу підтримав слова соловйова, заявивши наступне:

"Ідеальне. Вони там усі купу зібралися. І на цьому наступальне угруповання накрилося мідним тазом".

Далі гурульов розмріявся про те, що ЗСУ втратили б резерви, а тим часом російські окупанти просунули б уперед і захопили Запорізьку область. До речі, російський генерал мріє одразу по-великому, оскільки у фантазіях він захопив і Дніпропетровську область одразу.

Нагадаємо, раніше спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю "Телеграфу", як відреагує ППО, якщо росія все ж таки застосує ядерну зброю.