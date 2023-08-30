В Киеве слышали серию взрывов: оккупанты устроили ночной ракетный удар (обновлено)

Ранее столицу атаковали беспилотники

В ночь на среду, 30 августа, россияне атаковали Киев массированным ракетным ударом, а перед этим направили на нашу территорию немало беспилотников.

Предварительно известно, что массированный удар оккупанты нанесли за счет использования крылатых ракет. Жители столицы слышали не менее десятка взрывов.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе Киева обломки упали на крыши торговых помещений, в Шевченковском — также падение обломков. На место выехали соответствующие службы.

6:15 Стало известно о первых погибших — их тела нашли на территории нежилого помещения.

6:00 В Шевченковском районе есть пострадавшая — девушка 24 лет. Она госпитализирована, уточнил Кличко.

Также местные паблики пишут, что в пригороде произошло несколько пожаров, связанных с падением обломков ракет. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Мэр Кличко позже также добавил, что есть эпицентры возгорания и в самой столице — в Дарницком районе. Спасатели уже занимаются ликвидацией очага возгорания, которая находится на крыше торгового помещения. Еще один пожар зафиксирован на открытой местности.

Эти же данные подтвердили и в Киевской городской военной администрации. "Телеграф" продолжит следить за обновлением данных насчет ночной атаки на столицу.

Следует также добавить, что "тревожилась" этой ночью не только Киевщина — сирены выли во многих областях Украины, в том числе на юге. Несколько взрывов слышали и жители Одесской области. О последствиях пока неизвестно, по предварительной информации, по целях отработали средства ПВО.

Напомним, что ранее Киев был атакован всего несколько дней назад, 27 августа. Без разрушений и пострадавших не обошлось. Это произошло в рамках очередного массированного удара по Украине.