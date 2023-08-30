Ракета угодила в здание ТЦ: последствия ночной атаки на Киев (фото)

На месте происшествия возник пожар

Российские оккупанты не прекращают атаки на Киев и в ночь на 30 августа был совершен очередной обстрел столицы. Однако надежная работа наших сил ПВО не позволила захватчикам нанести удары по объектам в столице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николай Калашник. По его словам, часть сбитой воздушной цели попала в торговый центр.

"Обломки в Дарницком районе попали в здание торгового центра Ашан по улице Здолбуновской. Немедленно на место происшествия прибыла очередная бригада пожарных и ликвидировала последствия пожара", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате ночной атаки россиян на столицу, к счастью, нет. Известно, что некоторые объекты получили повреждение после падения обломков.

"Разрушена крыша, остатки ракеты во внутреннем помещении, работает следственно-оперативная группа", — написал Калашник.

Также он опубликовал фотографии, на которых запечатлены последствия российской атаки по Киеву этой ночью.

В то же время в пресс-службе ГСЧС Украины сообщают, что в Фастовском и Бучанском районах Киевщины в результате ночной атаки возникли пожары и разрушение жилых домов, а также возгорание травяного настила. Все пожары уже были ликвидированы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате атаки по Киеву 30 августа погибли два человека. Также есть пострадавшие.