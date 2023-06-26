Ракетний удар по Києву: бійці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи

Кількість загиблих в результаті атаки терористів жителів багатоповерхівки на Солом'янці збільшилася до п'яти

Бійці Державної служби по надзвичайним ситуаціям (ДСНС) завершили аварійно-рятувальні роботи в багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва, яка була пошкоджена уламками збитої ворожої цілі під час російського ракетного удару по столиці 24 червня.

Про це повідомив голова ДСНС України Сергій Крук.

"Аварійно-рятувальні роботи завершені у 25-поверховому будинку, який постраждав від ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.

Також Сергій Крук зазначив, що рятувальникам вдалося евакуювати з будинку 24 людини. На жаль 5 осіб загинули.

"Дякую особовому складу за професіоналізм та відвагу!" – написав очільник надзвичайників.

Нагадаємо, що вночі 24 червня рашисти атакували столицю України.

Тієї ночі в повітряному просторі біля столиці ППО ЗСУ було збито понад 20 російських ракет. На жаль, уламки збитих ворожих цілей пошкодили багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва. В результаті у 25-поверховій будівлі було пошкоджено квартири на 16, 17, 18 та 19 поверхах. Також пошкодження зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці у момент попадання уламків ракети.