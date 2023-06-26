Ракетный удар по Киеву: бойцы ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы
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Число погибших в результате атаки террористов жителей многоэтажки на Соломенке увеличилось до пяти
Бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажке в Соломенском районе Киева, которая была повреждена обломками сбитой вражеской цели во время российского ракетного удара по столице 24 июня.
Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Сергей Крук.
"Аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, пострадавшем от вражеской атаки ", — говорится в сообщении.
Также Сергей Крук отметил, что спасателям удалось эвакуировать из дома 24 человека. К сожалению, 5 человек погибли.
"Спасибо личному составу за профессионализм и отвагу!" – написал глава чрезвычайников.
Напомним, что ночью 24 июня рашисты атаковали столицу Украины.
В ту ночь в воздушном пространстве возле столицы ПВО ВСУ было сбито более 20 российских ракет. К сожалению, обломки сбитых вражеских целей повредили многоэтажку в Соломенском районе Киева. В результате в 25-этажном здании были повреждены квартиры на 16, 17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.