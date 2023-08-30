Пожежі, дим на містом та палаючі літаки: російський Псков атакували БПЛА (відео)

На місці події розпочалася масштабна пожежа

Ніч на 30 серпня стала для низки російських міст неспокійною і зокрема для Пскова, де трапилася атака безпілотників на військовий аеродром. Вже відомо, що внаслідок події було пошкоджено чотири літаки Іл-76.

Водночас два повітряні судна були охоплені вогнем. Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на інформацію, отриману в екстрених службах.

"В результаті атаки безпілотників пошкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплено два повітряні судна", — сказав співрозмовник агентства.

За даними Telegram-каналу "Mash", один із безпілотників у ході атаки влучив у паливозаправний комплекс на території псковського аеропорту. Внаслідок події почалася масштабна пожежа, а над містом став підійматися густий чорний дим. Інформація про жертв чи постраждалих не повідомляється.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков у своєму Telegram-каналі написав, що у зв’язку з вибуховою подією було ухвалено рішення про скасовання всіх рейсів на 30 серпня.

"До з’ясування характеру можливого пошкодження ЗПС. За попередніми оцінками, нічого серйозного, але вночі в цьому переконатися складно. Якщо все гаразд, у четвер аеропорт відновить свою роботу в штатному режимі", — сказав він.

Варто додати, що в одному з пабліків була опублікована інформація про те, що Псков цієї ночі був атакований більш ніж 15 безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 30 серпня в Пскові пролунала серія потужних вибухів, після чого над містом став підійматися чорний густий дим. Варто додати, що на території цього міста розташований 334 військово-транспортний авіаційний Берлінський Червонопрапорний полк. Саме його об’єкти, мабуть, могли стати головною ціллю.