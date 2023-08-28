Москві знову не спалося: поблизу столиці рф збивали невідомі БПЛА (відео)

Українські безпілотники знову атакували столицю росії — про що заявив мер Москви Сергій Собянін

У ніч проти 28 серпня російську федерацію атакували українські безпілотники. Російські окупанти заявляють, що їхніми силами ППО знищено два літальні апарати над територією Підмосков'я та Брянщини.

"28 серпня близько 04.30 мск силами ППО було припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу. БПЛА знищено засобами ППО у повітрі над територією Люберецького району Московської області", — стверджують у міноборони рф.

Момент знищення БПЛА, який летів на москву

Люберці на карті

Мер Москви сергій собянін тим часом стверджує, що атака невідомих дронів пройшла без руйнувань та постраждалих. При цьому на місці події працюють екстренні служби.

Ще одне відео про вибух у Люберцях

У соцмережах з'явився нібито момент збиття безпілотника під москвою

Ще два безпілотні літальні апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Брянської області.

Також у ніч проти 28 серпня 2023 року на росії був оголошений план "Ковер". Відповідно у московських аеропортах раптово затримали рейси на виліт та на приліт, про причина загрози не повідомляли.

Раніше "Телеграф" писав, що українські БПЛА атакували російський аеродром "Шайківка", з якого вилітають бомбардувальники Ту-22М3.