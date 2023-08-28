Москве снова не спалось: вблизи столицы рф сбивали неизвестные БПЛА (видео)

Украинские беспилотники снова атаковали столицу рф, заявил мэр Москвы сергей собянин

В ночь на 28 августа российскую федерацию атаковали украинские беспилотники. Российские оккупанты заявляют, что их силами ПВО уничтожены два летательных аппарата над территорией Подмосковья и Брянщины.

"28 августа около 04.30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. БПЛА уничтожена средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", — утверждают в минобороны рф.

Момент уничтожения БПЛА, летевшего на москву

Люберцы на карте

Мэр Москвы сергей собянин тем временем утверждает, что атака неизвестных дронов прошла без разрушений и пострадавших. При этом на месте происшествия работают экстренные службы.

Еще одно видео о взрыве в Люберцах

В соцсетях появился якобы момент сбития беспилотника под москвой

Еще два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Также в ночь на 28 августа 2023 года на россии был объявлен план "Ковер". Соответственно, в московских аэропортах внезапно задержали рейсы на вылет и на прилет, о причине угрозы не сообщали.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские БПЛА атаковали российский аэродром "Шайковка", из которого вылетают бомбардировщики Ту-22М3.