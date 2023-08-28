Захід допомагає атакам українських дронів на росію - The Economist

Близько 35-40% дронів долітають до найближчої околиці наміченої мети

Удари дронами, які останнім часом почастішали на території росії та окупованих землях України, нашій країні частково допомагають здійснювати західні партнери. Цією допомогою є важливі розвіддані.

Так, за даними видання The Economist, виконавці операцій з дронами збирають інформацію (часто від західних партнерів) про радари, РЕБ та засоби ППО. Справа в тому, зазначають журналісти, що великі можливості росії в галузі протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби означають, що будь-який український напад потребує ретельного планування. Але "Україна розробила алгоритми, які, схоже, працюють".

Крім збору розвідданих перед початком операції, зокрема, існують такі "хитрощі": дрони запускаються рано-вранці (коли концентрація захисних сил може ослабнути) і використовуються порядки атаки, розраховані на те, щоб задіяти засоби ППО.

"росія не може закрити всю свою величезну територію. Якщо вам вдасться подолати 60-кілометрові станції перешкод на кордоні, то ви опиняєтеся в глибині рф, і гра почалася", — говорить джерело видання, близьке до розробників українського дрону "Морок", яке нещодавно брало участь в атаці на Крим.

Близько 35-40% дронів долітають до найближчої околиці наміченої цілі. Відгуки про успіх ураження збираються із супутників, пристроїв стеження, звітів у соцмережах та місцевих агентів.

"Незвичайно те, що українська програма безпілотників не має єдиної структури управління або закупівель. Декілька державних організацій, у тому числі всі спецслужби, мають свої власні програми дронів. Розробники-фрілансери також присутні. Це сприяє безпеці та конкуренції, але може ускладнити оптимізацію та масове виробництво", — зазначають журналісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в ніч проти 27 серпня жителі російського Курська чули більше десятка вибухів з боку місцевого аеродрому. Як виявилося, "хлопкі" були наслідком успішної операції України.