Запад помогает атакам украинских дронов на россию - The Economist

Около 35-40% дронов долетают до ближайшей окрестности намеченной цели

Удары дронами, которые в последнее время участились на территории рф и оккупированных землях Украины, нашей стране частично помогают осуществлять западные партнеры. Этой помощью являются важные разведданные.

Так, по данным издания The Economist, исполнители операций с дронами собирают информацию (часто от западных партнеров) о радарах, РЭБ и средствах ПВО. Дело в том, отмечают журналисты, что обширные возможности рф в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы означают, что любое украинское нападение требует тщательного планирования. Но "Украина разработала алгоритмы, которые, похоже, работают".

Помимо сбора разведданных перед началом операции, в частности, существуют такие "хитрости": дроны запускаются рано утром (когда концентрация защитных сил может ослабнуть) и используются порядки атаки, рассчитанные на то, чтобы задействовать средства ПВО.

"россия не может закрыит всю свою огромную территорию. Если вам удастся преодолеть 60-километровые станции помех на границе, то вы оказываетесь в глубине рф, и игра началась", — говорит источник издания, близкий к разработчикам украинского дрона "Морок", который недавно принимал участие в атаке на Крым.

Около 35-40% дронов долетают до ближайшей окрестности намеченной цели. Отзывы об успехе поражения собираются со спутников, устройств слежения, отчетов в соцсетях и местных агентов.

"Необычно то, что украинская программа беспилотников не имеет единой структуры управления или закупок. Несколько государственных организаций, в том числе все спецслужбы, имеют свои собственные программы дронов. Разработчики-фрилансеры также присутствуют. . Это способствует безопасности и конкуренции, но может затруднить оптимизацию и массовое производство", — отмечают журналисты.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ночь на 27 августа жители российского Курска слышали более десятка взрывов со стороны местного аэродрома. Как оказалось, "хлопки" были следствием успешной операции Украины.