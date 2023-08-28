Операция Top Gun: военные показали, чем нанесли смертоносный удар по базе россиян в Крыму (фото)

В атаке принимало участие несколько беспилотников

В ночь на 25 августа ССО Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны ударили по объектам 126 бригады береговой охраны черноморского флота рф, которая дислоцируется в селе Перевальное Симферопольского района оккупированного Крыма. Оккупантов атаковали несколькими дронами, были погибшие и раненые.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что сложность операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности, однако дроны успешно преодолели маршрут и дошли до целей. Один из участвовавших в операции беспилотников показали на фото.

Один из БПЛА, которыми ударили по Крыму

Напомним, по информации источников СБУ в Крыму, БПЛА успешно отработали по скоплению врага в Перевальном — убито несколько десятков оккупантов и еще столько же ранено. Кроме того, была серьезно повреждена военная техника и места хранения боеприпасов. Россияне не были готовы к такой атаке и украинские дроны без особых усилий обошли все системы защиты врага. В СБУ также анонсировали "еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем".

Стоит отметить, что начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что работа по деоккупации Крыма происходит медленнее, чем планировалось. Однако в этом направлении уже проделана колоссальная работа.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 28 августа россияне ударили по Украине ракетами, пострадали Кривой Рог и Полтавщина. Оккупанты начали применять новую тактику, что может говорить о дефиците ракет.