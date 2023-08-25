Атаки беспилотников по столице рф и операция спецназа на полуострове бьют по реноме агрессора

В последнее время на Западе (особенно в США) стали чаще критиковать контрнаступление ВСУ. Мол, надо сосредоточить силы на одном направлении (южном), тогда всё пойдет быстрее…

А некоторым в Пентагоне, оказывается, не нравятся наши атаки на Крым.

Ну что тут сказать? Политический сезон вот-вот вовсю стартует! И властям в США важно продемонстрировать свой успех, основанный на успехе в Украине. Именно поэтому так откровенно нас подталкивают к самоубийственному наступлению в лоб и всеми силами.

Представьте просто картину: президент США прилетает на а-ля Ялтинскую конференцию (как было во время Второй мировой), где будет сидеть Зеленский (олицетворение для Запада бывшего Советского Союза), премьер-министр Великобритании. Даже просто такая фотография уже значительно укрепит рейтинг Байдена. Не говоря уж о самом факте деоккупации Украиной всех своих территорий.

А выборы, хоть и в ноябре 2024-го, но кампания уже набирает ход. Надо спешить.

И всем этим партнерам плевать на жизни наших солдат. На тотально заминированные территории, на вражеское превосходство в воздухе, на опасность оголять фронт на востоке. Политики этого не понимают. А вот военные – понимают. И говорят правду – контрнаступление ВСУ идет тяжело, но идет. Украина, учитывая имеющиеся силы и средства, а также то, чем располагает противник, продолжает демонстрировать успехи.

У нас ведь нет задачи освободить Мелитополь, ЗАЭС, Крым под ту или иную дату. У нас задача – деоккупировать ВСЕ наши территории и "перемолоть" россиян, чтобы они никогда более не смогли на нас напасть. Или боялись это сделать.

Мы делаем всё согласно плану Генштаба: ВСУ постепенно проводят наступательные действия и уничтожают вражеские войска на нашей территории. Как на передовой, так и в тылу.

Посмотрите, какие интересные события происходят в последнее время в Крыму! Что ни день – новая "бавовна", с новым размахом. Прилеты по Гвардейскому, в Феодосии, Джанкое, возле Евпатории. Постоянно трясет Севастополь. На деле выходит, что Крым – такой же "непотопляемый авианосец", каковым до поры до времени в рф считался крейсер "Москва".

Кстати, сама москва – тоже оказалась очень даже "прикасаемой". Беспилотниками ее очень даже трогают и внутренние оппозиционные силы и, похоже, наши периодически прикладывают руку…

А чем ближе линия фронта будет подходить к Крыму, тем больше там будет прилетов, паники — и тем меньше ресурсов у россии.

Уничтожение С-400 и комплекса "Бастион" – это колоссальный удар по рф. Мы вывели из строя целый дивизион! Да еще и на территории, наиболее насыщенной средствами ПВО, а Крым сейчас именно такая территория.

Более того, ГУР сделал демонстративную, дерзкую высадку! Буданов же ранее обещал, что до конца лета мы будем в Крыму. Ну – вот. И пусть пока не всеми силами, но даже такая операция – невероятный успех!