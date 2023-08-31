"Угли и два крылышка": свежие спутниковые снимки с аэродрома Пскова насмешили украинцев

Украинцы прогнозируют еще больше ударов по россии

В сети опубликовали свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Пскове, который был атакован дронами-камикадзе в ночь на 30 августа. На фото отчетливо видно, что два военно-транспортных самолета Ил-76 полностью уничтожены.

SAR-изображения были сделаны при помощи компаний Umbra Space и Planet, сообщают в Twitter. Эти кадры прозвали "настоящей бойней".

Так на фото из космоса видно, что помимо двух уничтоженных Ил-76 еще два серьезно повреждены. Состояние еще части самолетов установить не удалось из-за облаков. Эти снимки были сделаны спустя полтора дня после удара БПЛА. По предварительным подсчетам, сумма убытков составляет около 200 млн долларов.

Напомним, что вечером 30 августа были сделаны первые спутниковые снимки поврежденного аэродрома. На них было видно, что два российских военно-транспортных самолета серьезно повреждены. Свежие снимки подтвердили эту информацию и показали еще два самолета, которые полностью уничтожены.

Украинцы в сети шутят по поводу через чур оптимистичных заявлений россиян в начале вторжения "Киев за три дня" и надеются, что вскоре появятся аналогичные спутниковые снимки, но уничтоженных объектов в москве. Также в сети предупредили россиян о том, что сейчас украинские воины только нарабатывают технику ударов по стране-агрессору, но через несколько месяцев оккупанты будут в шоке от ежедневных ударов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появились видео момента удара по псковскому аэродрому. Пожар после атаки тушили больше 50 МЧСников.