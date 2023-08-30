Удар БПЛА по Пскову: пораженных самолетов стало больше, в сети эффектные видео

Количество поврежденных и уничтоженных самолетов рф во время ночной атаки на Псков серьезно увеличилось. Также прибавилось и их видов.

Так, если ранее россияне говорили о всего двух поврежденных самолетах, то уже сейчас, по данным популярного российского Telegram-канала "Baza", уже известно, что два самолета Ил-76 были уничтожены, а еще четыре борта получили повреждения.

"После атаки в аэропорту начался пожар, который тушили более 50 сотрудников МЧС. Все рейсы на 30 августа отменены. В отделах полиции вводился сигнал "Загорск", — говорится в сообщении.

Кроме того, как пишет украинский Telegram-канал "Труха", вероятно повреждения мог получить еще и ракетоносец Ту-22. Сообщается и об ударе по воинской части ГРУ, военным складам и топливным базам.

Итого, если информация подтвердится, то рф в Пскове потеряла за одну ночь 7 самолетов (2 безвозвратно).

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 30 августа россия подверглась массовому налету беспилотников. Взрывы слышали во многих городах европейской части рф.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 27 августа аэродром в Курске атаковали неизвестные беспилотники. Местные слышали около 10 взрывов.