"Вугілля і два крильця": свіжі супутникові знімки з аеродрому Пскова насмішили українців

Українці прогнозують ще більше ударів по росії

У мережі опублікували нові супутникові знімки військового аеродрому в Пскові, який був атакований дронами-камікадзе в ніч проти 30 серпня. На фото чітко видно, що два військово-транспортні літаки Іл-76 повністю знищені.

SAR-зображення було зроблено за допомогою компаній Umbra Space та Planet, повідомляють у Twitter. Ці кадри прозвали "справжньою бійнею".

Так на фото з космосу видно, що, крім двох знищених Іл-76, ще два серйозно пошкоджені. Стан ще частини літаків встановити не вдалося через хмари. Ці знімки були зроблені через півтора дня після удару БПЛА. За попередніми підрахунками, сума збитків складає близько 200 млн доларів.

Нагадаємо, що увечері 30 серпня було зроблено перші супутникові знімки пошкодженого аеродрому. На них було видно, що два російські військово-транспортні літаки серйозно пошкоджені. Свіжі знімки підтвердили цю інформацію та показали ще два літаки, які повністю знищені.

Українці в мережі жартують з приводу занадто оптимістичних заяв росіян на початку вторгнення "Київ за три дні" і сподіваються, що незабаром з’являться аналогічні супутникові знімки, але знищених об’єктів у Москві. Також у мережі попередили росіян про те, що зараз українські воїни лише напрацьовують техніку ударів по країні-агресору, але за кілька місяців окупанти будуть шоковані щоденними ударами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі з’явилися відео моменту удару по псковському летовищу. Пожежу після атаки гасили понад 50 МНСників.