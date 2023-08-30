Удар БПЛА по Пскову: уражених літаків побільшало, в мережі ефектні відео

Атака була масованою

Кількість пошкоджених і знищених літаків рф під час нічної атаки на Псков серйозно збільшилася. Також додалося і їх видів.

Так, якщо раніше росіяни говорили про всього два пошкоджені літаки, то вже зараз, за даними популярного російського Telegram-каналу "Baza", вже відомо, що два літаки Іл-76 були знищені, а ще чотири борти отримали пошкодження.

"Після атаки в аеропорту почалася пожежа, яку гасили понад 50 співробітників МНС. Усі рейси на 30 серпня скасовані. У відділах поліції вводився сигнал "Загорськ", — йдеться в повідомленні.

Крім того, як пише український Telegram-канал "Труха", ймовірно пошкодження міг отримати ще й ракетоносець Ту-22. Повідомляється і про удар по військовій частині ГРУ, військовим складам та паливним базам.

Разом, якщо інформація підтвердиться, то рф у Пскові втратила за одну ніч 7 літаків (2 безповоротно).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч на 30 серпня росія зазнала масового нальоту безпілотників. Вибухи чули у багатьох містах європейської частини Росії.

Також ми повідомляли про те, що в ніч на 27 серпня аеродром у Курську атакували невідомі безпілотники. Місцеві чули близько десяти вибухів.