Горит москва: в одном из районов мощный пожар, появились видео и фото

Дым видно за несколько километров

В россии продолжается чреда огнеопасных инцидентов. На этот раз огонь вспыхнул в Москве.

Так, по данным местных Telegram-каналов, возле Площади трёх вокзалов горят складские помещения. Дым от пожара уже окутал всю округу и поднимается высоко в небо.

К месту событий уже поспешили пожарные, а дым все продолжает распространяться и его уже видно за несколько километров от источника возгорания.

Согласно предварительным данным, пламя распространилось на 600 квадратных метров складских помещений, которые расположены за Ленинградским вокзалом.

"Пожару присвоен повышенный ранг", — говорят местные паблики.

Данных о погибших или пострадавших пока не поступало. Ликвидацией возгорания уже занимаются местные МЧСники.

Напомним, ранее мы писали о том, что 29 августа в россии также произошла и авиакатастрофа. Там разбился вертолет ФСБ с тремя членами экипажа. Никому выжить не удалось.

Также мы сообщали, что в Подмосковье мощно вспыхнул склад химии. Жители в разных уголках Нахабино жаловались на характерный запах гари и дыма.