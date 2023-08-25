Серия пожаров продолжается: в Подмосковье мощно вспыхнул склад химии (видео)

Дым от пожара видели издалека, а гарь чувствовалась по всему поселку

В россии продолжается серия пожаров и на этот раз масштабное возгорание произошло на складе с лакокрасочными материалами в Подмосковье. Из-за этого столб дыма был виден издали.

Как сообщают российские СМИ, пожар произошел на строительном рынке в поселке Нахабино, который расположен в 16 километрах от российской столицы.

Согласно свидетельствам очевидцев, возгорание случилось на задворках склада, а чтобы полноценно разгореться пожару понадобилось около часа. Лишь после этого к месту происшествия прибыли пожарные.

Сообщается, что огонь удалось локализировать на площади в 750 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало, масштабы повреждений оцениваются, а причины возгорания устанавливаются. Вместе с тем, жители в разных уголках Нахабино жаловались на характерный запах гари и дыма.

Как сообщалось ранее, в августе в Махачкале прогремел взрыв на автомобильной заправке когда возле нее собралась толпа зевак. Согласно официальным данным тогда 35 человек погибли, а еще 80 получили травмы. Многим из пострадавших понадобилась госпитализация.