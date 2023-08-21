В Подмосковье мощный пожар тушат десятки людей: видео

Пожар разгорелся уже до серьезных масштабов

Помимо атак неизвестных беспилотников российское Подмосквоье продолжают кошмарить и масштабные пожары. Один из них 21 августа произошел в Богородском округе.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным пропагандистов, там загорелся склад с лакокрасочными изделиями на площади 2 тысячи квадратных метров.

"На месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС россии и МАЦ", — сообщают российские МЧСники.

Огонь продолжил распространяться и уже спустя время окутывал площадь 3 тысячи квадратных метров и для ликвидации пожара пришлось задействовать два вертолета.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того сложная планировка здания", — жалуются пожарники.

Ранее мы писали о том, что атака неизвестных БПЛА 21 августа наделала шуму в москве. Обломки летательных аппаратов там падали на людей, а сам взрыв произошел неподалеку от дома известной российской пропагандистки маргариты симоньян. Она, к слову, сама же и раскрыла эту информацию о себе.