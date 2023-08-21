В Подмосковье мощный пожар тушат десятки людей: видео
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Пожар разгорелся уже до серьезных масштабов
Помимо атак неизвестных беспилотников российское Подмосквоье продолжают кошмарить и масштабные пожары. Один из них 21 августа произошел в Богородском округе.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
По данным пропагандистов, там загорелся склад с лакокрасочными изделиями на площади 2 тысячи квадратных метров.
"На месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС россии и МАЦ", — сообщают российские МЧСники.
Огонь продолжил распространяться и уже спустя время окутывал площадь 3 тысячи квадратных метров и для ликвидации пожара пришлось задействовать два вертолета.
"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того сложная планировка здания", — жалуются пожарники.
Ранее мы писали о том, что атака неизвестных БПЛА 21 августа наделала шуму в москве. Обломки летательных аппаратов там падали на людей, а сам взрыв произошел неподалеку от дома известной российской пропагандистки маргариты симоньян. Она, к слову, сама же и раскрыла эту информацию о себе.