Серія пожеж триває: у Підмосков’ї потужно спалахнув склад хімії (відео)

Дим від пожежі бачили здалеку, а гар відчувався по всьому селищу.

У росії триває серія пожеж і цього разу масштабний спалах відбувся на складі з лакофарбовими матеріалами в Підмосков’ї. Через це стовп диму було видно здалеку.

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа сталася на будівельному ринку в селищі Нахабіно, яке розташоване за 16 кілометрів від російської столиці.

За свідченнями очевидців, спалах трапився на задвірках складу, а щоб повноцінно розгорітися пожежі знадобилося близько години. Лише після цього до місця події прибули пожежники.

Повідомляється, що вогонь вдалося локалізувати на площі 750 квадратних метрів. Інформації про постраждалих та загиблих не надходило, масштаби ушкоджень оцінюються, а причини займання встановлюються. Водночас жителі у різних куточках Нахабіно скаржилися на характерний запах гару та диму.

Як повідомлялося раніше, у серпні в Махачкалі пролунав вибух на автомобільній заправці, коли біля неї зібрався натовп роззяв. Згідно з офіційними даними, тоді 35 людей загинули, а ще 80 отримали травми. Багатьом із постраждалих знадобилася госпіталізація.